» "الكهرباء": الدولة ليست مستعدة للرجوع للوراء من جديد

18 يونيو 2020 - 10:10 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحريك أسعار الكهرباء راعى الأعباء الكبيرة التي يتحملها المواطن ، لافتا إلى أن الدولة ليست مستعدة للرجوع إلي الوراء من جديد.



وأضاف "حمزة" في مداخلة مع الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، أن الكهرباء من أهم محاور التنمية.

