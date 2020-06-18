كيف تحافظ على مناعتك لمواجهة كورونا؟.. استشاري مناعة تجيب

18 يونيو 2020 - 10:20 م

قالت الدكتورة هالة بدوي، استشاري مناعة ومكافحة العدوى، إنه يجب الحفاظ على مناعة الجسم الطبيعية، من خلال ممارسة التمارين الرياضية والراحة، وتناول الأغذية المفيدة المتوفرة في كل منزل.



وأضافت استشاري المناعة خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأغذية المفيدة يجب أن تحتوي على كل الفيتامينات التي نحتاجها مثل "السلطة" والذي يحتوي على الطماطم والفلفل بألوانه المختلفة التي تحتوي على فيتامين سي، كما نستطيع الحصول على عنصر الزنك من خلال تناول العدس والبيض واللبن، وفيتامين "د" متوفر في التونة والبيض أيضا.

