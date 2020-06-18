» استشاري مناعة: هذه الأطعمة تساعد على مواجهة كورونا

18 يونيو 2020 - 10:50 م

قالت الدكتورة هالة بدوي، استشاري مناعة ومكافحة العدوى، إن تناول الأغذية المضرة المشبعة بالدهون أو المشروبات الغازية تعمل على أن يكون الدم في الجسم حمضي وهو ما يساعد على انتشار الفيروسات في الجسم.



وأضافت استشاري المناعة خلال لقائها مع المذيع محمد موسى، في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، إن تناول الأطعمة الخفيفة المغذية والتي تحتوي على أنواع متعددة من الفيتامينات تساعد على تقوية المناعة الطبيعية لمواجهة كورونا.