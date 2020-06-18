أحد المصريين العائدين من ليبيا يروي تفاصيل اختطافهم

18 يونيو 2020 - 11:10 م

قال منتصر عطية، أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم: "تعرضنا للاحتجاز من بعض أفراد مسلحين تابعين لمرتزقة تركيا وحكومة الوفاق وكانوا مسلحين وعددهم كبير، وقبضوا علينا وكنا 23 مواطنًا مصريًا في أحد الكمائن في ليبيا".



وأضاف "عطية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنهم عندما وصلوا إلى أرض مصر وقاموا بالتصوير أثلج صدورهم لأن الجيش المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتركونا لمرتزقة تركيا، معقبًا: "كنت واثقًا أننا سنعود إلى مصر آمنين".



وتابع: "هؤلاء المجرمون كانوا مستعدون لإطلاق النار علينا في أى وقت"، معقبًا: "أطلقوا الرصاص على ابن عمى لأنهم كانوا يريدونه أن يُهين المشير خليفة حفتر بالاسم ولكنه رفض فأطلقوا الرصاص على قدمه".

