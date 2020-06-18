نائب رئيس بنك مصر يكشف تأثير كورونا على الدولار

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أكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إنه من ضمن استراتيجيات البنك الشمول المالي، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو من أهم القطاعات التى نوليها اهتمامًا كبيرًا لخلق فرص عمل كبيرة. 
وأضاف "المغربي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء يوم الخميس، أن الشركات الكبيرة والمتوسطة اليوم حتى لو كانت حجمها ليس بالكبير سيخرج منها الكثير من الدعم بالإضافة إلى خروج شركات كبيرة ستقود الاقتصاد المصري مستقبلًا، منوهًا بأن هذه الشركات تُعد من أكبر الشركات التى تخلق فرص عمل كثيرة.
وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن البنك ليس وحده هو من يهتم بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ولكن البنك المركزى يوليها الاهتمام الكبير من خلال العديد من المبادرات، ومن أشهرها مبادرة الـ5% للشركات الصغيرة؛ إضافة إلى مبادرة الـ7% للشركات المتوسطة، منوهًا بأن هناك دعم كبير مادي وغير مادي لهذا القطاع الحيوى والكبير في البنك.
وأشار إلى أن هناك مبادرات كثيرة يطرحها البنك المركزى والقطاع المصرفي لهذا القطاع كي يتم تكبير هذه الشركات؛ ويجب تقديم الدعم التقنى كى تستطيع إنتاج وتصدير المنتجات التى نستوردها من الخارج مع تقديم الخدمات بصورة أفضل بكثير.
وكشف نائب رئيس بنك مصر عن بروتوكول مع وزارة الاتصالات بمقتضاه يأتى برامجيين ذو سمعة كبيرة فى هذا المجال رغم تأثيرهم من جائحة كورونا سواء داخل مصر أو خارجها ويستفيدوا من مبادرة الـ5% للشركات الضغيرة إلى جانب تدريب موظفين البنك كي يستطيعون مواكبة التطور التوكنولوجي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

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