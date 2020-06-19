» وزير السياحة: ألغينا خطة رفع أسعار زيارة المتاحف

أعلن الدكتور خالد العناني، ووزير السياحة والآثار، إلغاء الخطة الموضوعة لرفع أسعار زيارة المتاحف بنسبة 20%، والتي كان مقررًا تنفيذها في نوفمبر المقبل.
وأضاف «العناني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» يوم الخميس، أن العدد المسموح به في كل متحف بالنسبة للزائرين هو 100 شخص كحد أقصى في الساعة الواحدة، باستثناء متحف التحرير سوف يكون 200 شخص في الساعة، وذلك عند إعادة افتتاحه.
وأكد «العناني» أنه تم إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار القاهرة مع بدء عودة السياحة، مشيرًا إلى أن البلاد ستبدأ في استقبال رحلات سياحية بسيطة في فابدئ الأمر، من الدول التي سوف تسمح لأبنائها بالسفر خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجوجد مخاطبات مع عدة دول بشأن هذا الأمر، موضحًا أنه سيطلب تأمينًا صحيًا ساري المفعول للسائح.