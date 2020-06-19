مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق

19 يونيو 2020 - 12:10 ص

استنكرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس 18 يونيو، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

