فرنسا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 29 ألفًا و603

19 يونيو 2020 - 12:40 ص

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألفًا و603 حالات، بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.



وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، الخميس، أن البلاد سجلت 467 إصابة في الساعات الـ 24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 196 ألفًا و46.

وأشارت إلى أن 10 آلاف و165 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 753 في وحدات العناية المركزة.