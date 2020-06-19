بـ50 حالة.. قفزة في إصابات كورونا بفلسطين

19 يونيو 2020 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 50 إصابة بكورونا، الخميس، فيما يمثل قفزة في الإصابات بالفيروس.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 42 إصابة في محافظة الخليل (جنوب)، و5 في القدس، و3 في محافظة نابلس (شمال).

ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفع إلى 795، بينها 5 وفيات و570 حالة تعاف.‎