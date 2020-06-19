» ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثلاثية بيضاء في الليجا

19 يونيو 2020 - 01:00 ص

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، الخميس، في أبرز مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم(الليغا).



انتظر ريال مدريد حتى الدقيقة 61 ليفتتح النتيجة بهدف أحرزه هداف الفريق هذا الموسم الفرنسي كريم بنزيما، من تمريرة رائعة للبلجيكي إدين هازارد.



ونجح ماركو أسينسيو في تأمين النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 74، مستغلاً كرة عرضية أرسلها فيرلاند ميندي بعد أن توغل داخل منطقة جزاء فالنسيا.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق أضاف بنزيما هدفا ثالثا للريال، لرفع رصيده للهدف رقم 16 في المركز الثاني على جدول ترتيب هدافي "الليغا".