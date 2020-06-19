عدد المتعافين من كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم

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متعافو كورونا في العالم يتخطون حاجز النصف مليون

تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حول العالم، حاجز الـ4.5 مليون شخص.
جاء ذلك بحسب بيانات صادرة، فجر الجمعة، عن موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء في مختلف أنحاء العالم.
ووفق الإحصائية فقد سجل عدد المتعافين من الفيروس 4 ملايين و502 ألف و990 شخصًا.
وأكثر 10 دول حول العالم من حيث نسبة التعافي، هي الولايات المتحدة (924 ألفًا، و930)، والبرازيل(503 آلاف و507)، وروسيا (313 ألفًا و963).
هذا إلى جانب الهند(205 آلاف و182)، وتشيلي (186 ألفًا و441)، وإيطاليا(180 ألفًا و544)، وألمانيا (174 ألفًا و100)، وإيران (156 ألفًا و991)، وتركيا (156 ألفًا و22)، وبيرو (131 ألفًا و190).
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي ظهر الفيروس في مدينة ووهان بمقاطعة خوبي، وسط الصين، ليتفشى كجائحة في قرابة 200 بلد وإقليم بالعالم.
وحتى فجر الجمعة بلغ إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 8 ملايين و555 ألفًا، توفي منهم أكثر من 455 ألفًا. -

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