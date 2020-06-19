التنفيذ غدا.. بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة

19 يونيو 2020 - 10:13 ص

أكد الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنهم رصدوا أن معدل إقبال أصحاب الأمراض المزمنة على المستشفيات لصرف الأدوية، انخفض بسبب تخوفهم من انتقال العدوى لهم، معلنا اجتماع عقد مع وزيرة الصحة لمناقشة الأمر.







وأكد "غنيمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اطلاق مبادرة لمتابعة ذوي الأمراض المزمنة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، موضحا أنه سيتم تجهيز 3 طرق لتقديم الرعاية الطبية وتوفير الأدوية لذوي الأمراض المزمنة.







وتابع:" سيتم توفير مسار لأصحاب الأمراض المزمنة بعيدا عن حالات كورونا، كما سيتم توفير أطباء للمتابعة في المراكز الصحية بداية من غد السبت".







في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

