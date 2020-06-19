  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي محمد موسي

موسي: لمحافظ الجيرة: في كارثة بتحصل يا سيادة المحافظ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

نشر مواد فاضحة على صفحة وزارة الأوقاف بدولة عربية

نشر مواد فاضحة على صفحة وزارة الأوقاف بدولة عربية

الرئيس السيسي

رسالة شكر عاجلة من ضيف أحمد موسي للرئيس

ارشيفية

5.2 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع

وزيرة الصحة

التنفيذ غدا.. بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة

هيكل: نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل ..تحولت لنقابة سرية

هيكل: نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل ..تحولت لنقابة سرية

مرتضى منصور

مرتضى منصور: أرفض تتويج الأهلي بالدوري

مجددا.. فيسبوك يعاقب ترامب

مجددا.. فيسبوك يعاقب ترامب

مدير مدرسة الشرقية

بعد ظهوره في الحمام.. مدير مدرسة الشرقية يكشف هذا الأمر

عن السياحة..

محافظ البحر الأحمر: إحنا مدينة لها زبونها

الحياة السياسية

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

محافظ البحر الأحمر :أقسم بالله المنظر ده مش هيتكرر تاني

#

شاب لـ "محافظ البحر الأحمر": فيها إيه لما نتفسح "

#

محافظ البحر الأحمر: "الناس بتدعى عليا "

#

محافظ البحر الأحمر: "شوفت منظر غير لائق"

السياحة

ام بى سى مصر

كورونا

عمرو حنفي

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن عدد المنشأت السياحية التي حصلت على تصريح حتى الآن يصل إلى 70 منشأة، وهناك 10 منشآت سياحية تتقدم يوميا لطلب التصريح، معقبا: "اللجنة مش ملاحقة". 

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" الغردقة مدينة لها "زبونها"، مضيفا: "الناس عايزة تيجي، وبيسألوا يقدروا يجوا إمتى".

وأعلن محافظ البحر الأحمر، أنه يجهز شاطىء عام بالغردقة وطوله كيلو، وسيعمل على تطبيق نفس القواعد الوقائية في الشاطىء.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لأول مرة .. عقاب رجل رفض ارتداء الكمامة في الطائرة
» نجمة رياضية: لهذا السبب توجهت للأفلام الفاضحة
» مصابة بـ" كورونا" تضع توأمين
» "الشروط و طرق التقديم "..تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية
» محافظ البحر الأحمر: إحنا مدينة لها زبونها
» فنان عربي شهير يفاجيء جمهوره باعتزال مفاجيء.. ما الأمر
» بسبب العاملة.. حلا شيحة ترد على اتهامها بالعنصرية
» مطار القاهرة يستقبل 348 مصريا من العالقين بقطر
» أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
» العناني : وزراء السياحة بالخارج يسألوني عن هذا الشيء
» ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثلاثية بيضاء في الليجا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية