5.2 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع

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متابعات- أمينة عبد العال

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البورصة،

مليار جنيه

اكس جي

حققت أرباح البورصة 5.2 مليار جنيه خلال أسبوع حسبما أعلنت  مؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بصورة جماعية بدعم مشتريات المصريين والعرب .

وربحت القيمة السوقية للأسهم 5.2 بنسبة صعود 1% ووصلت القيمة السوقية إلي مستوي 579.6 مليار جنيه وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق استقرار دون تغيير ، وبلغ إجمالي التداول خلال الأسبوع 12.2 مليار جنيه ، حسبما نشرت " الوفد ".

وبلغت كمية التداول 2.1 مليار ورقة منفذة علي 186 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول 13.2 مليار جنيه وكمية تداول 2.2 مليار ورقة منفذة علي 204 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه ، واتسم أداء مؤشرات السوق بالصعود الجماعي وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 0.24%   ليصل إلي مستوى10287نقطة.

 كما صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.3%، كما ارتفع  مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس30، و 70 بنسبة 2.3%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 70.5% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على24.9% مسجلين صافي بيع674 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 5% محققين صافي عمليات شراء 11 مليون جنيه.  


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