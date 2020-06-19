الأهلى يرحب بتمديد إعارة "أزارو"

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رحّب مسئولو النادى الأهلى بتمديد إعارة المغربى وليد آزارو، مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، لمدة شهرين.

وأبدت إدارة القلعة الحمراء موافقة على طلب النادى السعودى بالإبقاء على المهاجم المغربى حتى نهاية الموسم الحالى فى السعودية وليس بقاءه حتى نهاية يونيو الجارى كما كان مُقرراً.

وتتشابه رغبة النادى السعودى فى بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالى مع رغبة الأهلى فى بقاء رمضان صبحى مع القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم أيضاً، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل انتهاء الموسم الرياضى فى العالم كله تقريباً.


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