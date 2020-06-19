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"الشروط و طرق التقديم "..تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية

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التعليم

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

طارق شوقى


كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، عن تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية في مصر من برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد الوزير ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ،أن "برنامج المنح الجامعية" يتيح عدداً كبيراً من الفرص لمنح دراسية جامعية لما يقرب من عدد 140 طالب وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2021/2020 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والجامعات الخاصة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 31 يوليو.

و أضاف ،أن البرنامج يسعي لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية و المسؤلية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض. وعلى وجه التحديد، فإن التخصصات الدراسية المتاحة لمنح العام الدراسي المقبل تشمل: "الزراعة، الطاقة، المياه، التمريض، علوم وإدارة البيانات ،التجارة والاقتصاد، علوم الحاسب الآلي، الهندسة البيئية، الصحافة".

وعن الجامعات المشاركة هي: "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

وبشأن شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية تشمل: -

أن يكون الطالب مصري الجنسية. -
أن يكون الطالب مقيداً في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

-الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2019- 2020 بمجموع لا يقل عن 85? من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM -
المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة. -
التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

ويقبل برنامج المنح الجامعية استمارات التقديم من الطلبة المؤهلين من كافة محافظات مصر وسيتم مراعاة تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية وأيضاً التنوع في التخصصات الدراسية المختلفة وذلك بحسب شروط التقديم بالجامعات المشاركة وكذلك القبول بأقسام التخصصات الدراسية (ذات الرسوم) بالجامعات، بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

استمارة التقديم: https://bit.ly/2YMc5xa
كما يمكن التواصل مع الجهات المسئولة عبر الإيميل [email protected]

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