موسي: لمحافظ الجيرة: في كارثة بتحصل يا سيادة المحافظ

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الحدث اليوم

الجيزة

محمد موسي

عرض الإعلامي محمد موسى ، عددًا من الصور من داخل قرية كفر الجبل بمحافظة الجيزة، والذي تحولت لـ"مقلب للقمامة والحيوانات النافقة". 
وقال محمد جبريل من أهالي المنطقة، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" ،:"إن رشاح أبو عوض يمثل كارثة كبرى لأهالي الهرم في ظل ما تقوم به الدولة من التطوير في منطقة ميدان الرماية والمناطق الأخرى بجوار المتحف الكبير الجديد". 
وأضاف جبريل، أن الرشاح عميق جدا، وتسقط بداخله سيارات النقل الثقيل، وهو ما حدث من خلال سقوط شاحنة تحمل أطنان من السكر، كما يستخدمه بعض الخارجون على القانون في إخفاء الجرائم، والذي تمثل في اكتشاف جثة أحد الأشخاص بداخله. 
وتابع، "مطالب أهالي منطقة كفر الجبل تتمثل في ردم الرشاح، خاصة في عدم وجود أي أراضٍ زراعية محيطة به تستفيد منه"، مؤكدا أن الأهالي حاولوا ردمه أكثر من مرة لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

وناشد الإعلامي محمد موسى، محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بضرورة التدخل لإنهاء معاناة المواطنين بالمنطقة، معقبا:"البرشاح هقيضي علي قرية كاملة يا سيادة المحافظ في كارثة بتحصل في المنقطة هيرح ضحيتها قرية بأكملها".

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