» مصابة بـ" كورونا" تضع توأمين

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بنها

كورونا

توأم

أنجبت سيدة مصابة بفيروس " كورونا" المستجدة توأم لتكون أول حالة في مصر، في مستشفي بنها النموذجي للتأمين الصحي .

و أكد الدكتور محمد منير مدير المستشفي أن الأطباء بذلوا تمكنوا من توليد السيدة بنجاح والتي وضعت أطفالها التوأم بالشهر السابع لافتا إلي أنه تم وضع الأطفال في الحضانات التابعة للمستشفي لمتابعة حالتهم ، حسبما نشرت " المصري اليوم " .

ووجه مدير المستشفي لفريق العمل وعلي رأسهم الدكتور خالد القاضي استشاري النساء والتوليد والدكتور طاهر نعماني أخصائي النساء والتوليد والدكتور خالد سلطان  والدكتور مجدي عبد المنعم والدكتور محمد ياسين وجميع الممرضين والعاملين لمساهمتهم في إنجاح هذا العمل .


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