  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي محمد موسي

موسي: لمحافظ الجيرة: في كارثة بتحصل يا سيادة المحافظ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يكشف مفاجأة محتملة عن خسارته في الانتخابات المقبلة

نشر مواد فاضحة على صفحة وزارة الأوقاف بدولة عربية

نشر مواد فاضحة على صفحة وزارة الأوقاف بدولة عربية

الرئيس السيسي

رسالة شكر عاجلة من ضيف أحمد موسي للرئيس

ارشيفية

5.2 مليار جنيه أرباح البورصة في أسبوع

وزيرة الصحة

التنفيذ غدا.. بشرى سارة لأصحاب الأمراض المزمنة

هيكل: نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل ..تحولت لنقابة سرية

هيكل: نقابة الإعلاميين كيان غير مستقل ..تحولت لنقابة سرية

مرتضى منصور

مرتضى منصور: أرفض تتويج الأهلي بالدوري

مجددا.. فيسبوك يعاقب ترامب

مجددا.. فيسبوك يعاقب ترامب

مدير مدرسة الشرقية

بعد ظهوره في الحمام.. مدير مدرسة الشرقية يكشف هذا الأمر

لأول مرة .. عقاب رجل رفض ارتداء الكمامة في الطائرة

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لأول مرة في تاريخه.. رونالدو يحقق رقما سلبيا

#

"منسي حضن والده في القبر"..أسرار جديدة تنشر عن البطل لأول مرة

#

لأول مرة وزيرة أفريقية في حكومة إسرائيل

#

بعد تفشي الفيروس.. ارتداء الكمامة إجباري في المنوفية

كورونا

فيروس كورونا

الكمامة

قررت شركة طيران أمريكية عقاب  براندون ستراكا، الناشط المحافظ ومنعه من السفر لرفضه ارتداء الكمامة خلال رحلته الجوية ليكون أول عقاب للامتناع عن ارتداء الكمامة في الطائرة .

وكان الناشط تجاهل طلب أفراد طاقم الطائرة التابعة لشركة " أمريكان إيرلاينز " لارتداء الكمامة علي متن الرحلة التي كانت ستقلع من مطار لاجوارديا في نيويورك .

وبالرغم من أنه لا يوجد قانون أمريكي أو حتى إجراءات إلزامية تجبر الركاب علي ارتداء الكمامة علي الطائرات إلا أن الشركات لجأت لهذا الإجراء لمنع تفشي الفيروس .

ويعتبر هذا الحادث من الأولي منذ أعلنت شركات الطيران الأمريكية هذا الأسبوع بأنها ستكثف من تطبيق قواعدها الاحترازية فيما يتعلق بارتداء الأقنعة في محاولة للحفاظ علي سلامة الركاب في ظل انتشار فيروس " كورونا " المستجد .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لأول مرة .. عقاب رجل رفض ارتداء الكمامة في الطائرة
» نجمة رياضية: لهذا السبب توجهت للأفلام الفاضحة
» مصابة بـ" كورونا" تضع توأمين
» "الشروط و طرق التقديم "..تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية
» محافظ البحر الأحمر: إحنا مدينة لها زبونها
» فنان عربي شهير يفاجيء جمهوره باعتزال مفاجيء.. ما الأمر
» بسبب العاملة.. حلا شيحة ترد على اتهامها بالعنصرية
» مطار القاهرة يستقبل 348 مصريا من العالقين بقطر
» أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة
» العناني : وزراء السياحة بالخارج يسألوني عن هذا الشيء
» ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثلاثية بيضاء في الليجا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية