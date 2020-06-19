» نجمة رياضية: لهذا السبب توجهت للأفلام الفاضحة

19 يونيو 2020 - 11:17 ص

كشفت النجمة الرياضية ميليسا بولانهاجي، عن سبب توجهها لأعمال منافية للآداب، وقيامها بالمشاركة في صناعة أعمال فاضحة.

وروت بولانهاجي كيف اتجهت لطريق الأفلام المخلة، بعدما كانت بطلة التزحلق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت في تصريحات لها، أنها خضعت لاختبارات دورة الألعاب الأولمبية في 2014 إلا أنها لم تنجحما دفعها لإدمان الكحول، واتجهت بعدها لصناعة الأفلام الفاضحة.

وأوضحت أنها واصلت مسيرتها الجديدة في العمل الفاضح، بعدما وجدت أنها تجني الكثير من الأموال، منوهة أن قرارها بشأن هذا العمل كان قرار نهائي، حيث أصرّت على الاستمرار.