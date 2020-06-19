مفاجأة.. كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي

19 يونيو 2020 - 01:03 م

أعلنت إيطاليا، العثور على آثار لفيروس كورونا المستجد في مياه الصرف الصحي منذ ديسمبر 2019.





ووفقًا لدراسة أجراها المعهد العالي للصحى في إيطاليا، تم الكشف عن وجود المادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد في العينات التي تم جمعها من مياه الصرف الصحي في ميلانو وتورينو في ديسمبر الماضي.





وأشارت الدراسة إلى أن فيروس كورونا كان موجودا بالفعل في مياه الصرف الصحي التي تم جمعها من محطات معالجة الصرف الصحي في شمال إيطاليا قبل الإبلاغ عن أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد.





وقالت جوزيبينا لا روزا، من قسم جودة المياه والصحة في إدارة البيئة إن النتائج التي تم تأكيدها من خلال إجراء طريقتين مختلفتين في مختبرين مختلفين تشير إلى وجود آثار كورونا في العينات المأخوذة من مياده مصارف ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر 2019 وفي بولونيا في 29 يناير 2020.



