انتبه.. السكر يبطل مفعول" فيتامين c"

متابعات- أمينة عبد العال
حذرت دراسات طبية حديثة من أن تناول السكر يبطل مفعول فيتامين c ، والذي أصبح من الفيتامينات التي يقبل علي تناولها الجميع لقدرته الفائقة علي زيادة مناعة الجسم تزامنا مع انتشار فيروس " كورونا" المستجد .
وأشار المتخصصون إلي أن تناول السكر مع فيتامين c يبطل مفعوله بسبب أن الاثنين يدخلان إلي الخلايا من خلال نفس المنفذ " مستقبلات glut-1 " وهي لها آثار جانبية سيئة إذ يحل السكر محل الفيتامين في الخلايا وبالتالي لا يتم الاستفادة من الفيتامين .
ووجه الخبراء النصائح بعدم تناول السكر المعروف أضراره و زيادة جرعة فيتامين c في حال تناول السكريات ويجب استشارة الطبيب قبل أي خطوة.
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