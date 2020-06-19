انتبه.. السكر يبطل مفعول" فيتامين c"

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متابعات- أمينة عبد العال

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السكر

كورونا

السكريات

فيتامين c

حذرت دراسات طبية حديثة من أن تناول السكر يبطل مفعول فيتامين  c  ، والذي أصبح من الفيتامينات التي يقبل علي تناولها الجميع لقدرته الفائقة علي زيادة مناعة الجسم تزامنا مع انتشار فيروس " كورونا" المستجد .

وأشار المتخصصون إلي أن تناول السكر مع فيتامين  c  يبطل مفعوله بسبب أن الاثنين يدخلان إلي الخلايا من خلال نفس المنفذ " مستقبلات  glut-1 " وهي لها آثار جانبية سيئة إذ يحل السكر محل الفيتامين في الخلايا وبالتالي لا يتم الاستفادة من الفيتامين .

ووجه الخبراء النصائح بعدم تناول السكر المعروف أضراره و زيادة جرعة فيتامين c  في حال تناول السكريات ويجب استشارة الطبيب قبل أي خطوة.

 


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