انتبه.. السكر يبطل مفعول" فيتامين c"

19 يونيو 2020 - 01:05 م

حذرت دراسات طبية حديثة من أن تناول السكر يبطل مفعول فيتامين c ، والذي أصبح من الفيتامينات التي يقبل علي تناولها الجميع لقدرته الفائقة علي زيادة مناعة الجسم تزامنا مع انتشار فيروس " كورونا" المستجد .

وأشار المتخصصون إلي أن تناول السكر مع فيتامين c يبطل مفعوله بسبب أن الاثنين يدخلان إلي الخلايا من خلال نفس المنفذ " مستقبلات glut-1 " وهي لها آثار جانبية سيئة إذ يحل السكر محل الفيتامين في الخلايا وبالتالي لا يتم الاستفادة من الفيتامين .

ووجه الخبراء النصائح بعدم تناول السكر المعروف أضراره و زيادة جرعة فيتامين c في حال تناول السكريات ويجب استشارة الطبيب قبل أي خطوة.