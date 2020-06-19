  • الجمعة 19 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

الديلي ميل تكشف تفاصيل اتهامات شقيق أمير قطر

بالفيديو.. مبروك عطية لـ متصلة "ليه مقتلتوش أمكو"

هذا الشخص يريد إحداث وقيعة بين الأزهر والسلطة

مصرع مذيع قناة الحدث

مصرع مذيع قناة الحدث .. مقطورة نقل تدهس سيارته

الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أزهري: فتح المساجد "معصية لله"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهيره

كورونا

مفاجأة.. كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي

الجندي

الجندي: المُنتحر يقف مع القتلة يوم القيامة

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

مشاري راشد يفاجيء الغنوشي بهذا الأمر

الشيخ رمضان عبد المعز

"أنا لا أبيح ما حرم الله".. تصريح جريء من داعية عن الشذوذ الجنسي

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

الحياة السياسية

الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند
الصين تشوّه الجثث.. صورة السلاح الوحشي تؤجج الغضب بالهند

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

أسطورة ليفربول ينشر صورة خليعة برفقة صورة لـ «ترامب»

#

"الصحة": تسلمنا وثائق هامة من الصين حول تطور كورونا

#

ارتفاع رهيب في أعداد ضحايا ومصابي فيروس كورونا

#

الصين تلقى القبض على "مصور الجثث" في ووهان

الهند

الصين

السلاح

الاشتباكات

تشويه الجثث

تسببت صورة تم تداولها في تأجيج الغضب مجددا، بين مواطني الهند، والتي أظهرت صورا لسلاح وصف بالوحشي استخدمته الصين في مقتل وتشويه جنود بالهند.

وكانت صور قد نشرت على تويتر أمس الخميس لأسلحة بيضاء التي استخدمت في الاشتباكات التي وقعت منتصف الأسبوع الجاري بين قوات هندية وصينية في منطقة الهيملايا المتنازع عليها بين البلدين.

يأتي هذا عقب وقوع اشتباك عنيف قبل يومين، بالأيدي والحجارة والقضبان الحديدية بين جنود الدولتين الآسيويتين في سهل يقع على ارتفاع يزيد عن أربعة آلاف متر من منطقة لادخ (شمال الهند) وأودى بحياة 20 جنديا هنديا كحصيلة أولية.

وأظهرت الصور التي أثارت غضبا واسعا في الهند قضيبا حديديا مرصعا بالمسامير، يعتقد أنه استخدم في ضرب الجنود الهنود.

وأفاد رواد موقع تويتر أن هذا النوع من القضبان استخدم من قبل الصينيين لضرب الجنود الهنود حتى الموت.

بينما أفاد آخرون أن الصينيين عمدوا بعد قتل الجنود إلى تشويه جثثهم بذات النوع من القضبان، التي تم تداولها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نيمار يخسر قضيته مع برشلونة والمحكمة تلزمه بسداد 6.7 مليون يورو
» لاعب بالنادي الأهلي يقيم حفل زفاف بالتجمع الخامس
» حقيقة إصابة "صلاح"
» جريمة شرف جديدة تهز إيران
» بعد أن أنصفه القضاء.. نفوق الديك " موريس"
» 9 شروط من "الجبلاية" قبل عودة التدريبات الجماعية
» مصر تطلب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل حول ليبيا
» برقم خيالى ..لاعب جديد على أعتاب الأهلى
» صورة مؤثرة لمؤسس السعودية على كرسي متحر ك.. لن تتخيل السبب
» حشود للمصلين بالجامع الكبير بالرياض
» ليست نكتة.. المؤبد لقرد ارتكب هذه الجريمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية