» مصر تطلب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل حول ليبيا

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وكالات- الدويني فولي

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مصر

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اجتماع

قال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت طلبا من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وأشار حسب روسيا اليوم، إلى أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية "فيديو كونفراس"، حيث يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع.

ونوه زكي بأن الاجتماع من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الخميس مع رئيس المخابرات العامة عباس كامل لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث إن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.

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