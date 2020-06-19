» 9 شروط من "الجبلاية" قبل عودة التدريبات الجماعية

محمد عبد الحارس
أعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، 9 إجراءات بملاعب التدريب والمباريات قبل استكمال الدورى، بناءً على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.
وتضمن الدليل الإجراءات التالية:
- تحديد الملاعب التى ستجرى عليها التدريبات أو المنافسات.
- وضع نظام معتمد لتطهير الملاعب والادوات الرياضية قبل المباريات والتدريبات.
- تدريب عدد من العاملين لتجهيز الملعب بصورة جيدة.
- التزام جميع المتواجدين فى الملاعب بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات.
- توفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة فى أماكن متعددة بالملعب فى الداخل والخارج.
- اللجنة الطبية لها سلطة استبعاد أى شخص تظهر عليه الأعراض.
- غير مسموح بتواجد الأشخاص غير المصرح لهم بعدم التواجد فى الملعب.
- الكشف الظاهرى على جميع المترددين على الملعب.
- تطهير غرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل التدريبات والمباريات.
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