» لاعب بالنادي الأهلي يقيم حفل زفاف بالتجمع الخامس

19 يونيو 2020 - 01:54 م

عرض الإعلامي علاء أبو بكر، مقطع فيديو لحفل زفاف بفندق بالتجمع الخامس أقامه لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي بالمخالفة لقرار حظر التجول والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.







وعقب "أبو بكر"، خلال برنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، علي الفيديو ،قائلا :" فتح قاعة الأفراح بفندق بالتجمع الخامس، لإقامة حفل زفاف لاعب النادي الأهلي، متسائلا : "من سمح للاعب بفتح قاعة الأفراح بحضور عدد كبير من اللاعبين من النادي".







وتابع: "أين المسؤلون فى النادي الأهلي من إقامة حفل زفاف بالمخالفة للحظر في ظل وجود عدد كبير جدًا من المعازيم من اللاعبين وأهل العروسين ".



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