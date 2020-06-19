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بعد أن أنصفه القضاء.. نفوق الديك " موريس"

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الديك موريس
الديك موريس

متابعات- أمينة عبد العال

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النواب

فرنسا

الديك موريس

نفق الديك موريس بعد عدة أشهر من إصابته بأنفلونزا لتجده صاحبته أمام عش الدجاج خلال فترة العزل المنزلي .

ويعتبر الديك موريس رمزا للحياة الريفية وكان القضاء قد برأه من تهمة إزعاجه للجيران بسبب صياحه .

وقالت " كورين فيسو" مالكة الديك منذ 6 سنوات :" كان رمزا للحياة الريفية  وبطلا ، خاصة بعد أن سمح الصيف الماضي القضاء له بالصياح في جزيرة أوليرون السياحية جنوب غرب فرنسا .

جدير بالذكر أن قضية الديك أصبحت رمزا للخلاف بين السكان المحليين والوافدين الجدد من المدن ، وتزامن ذلك مع حملة للدفاع عن أصوات المناطق الريفية و  روائحها ودفعت النواب إلي إقرار اقتراح قانون يناير الماضي يدرج قانون " تراث الحواس " للأرياف في القانون الفرنسي .


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