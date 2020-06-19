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نيمار يخسر قضيته مع برشلونة والمحكمة تلزمه بسداد 6.7 مليون يورو

الرياضة

نيمار
نيمار

وكالات- الدويني فولي

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برشلونة

الدوري الاسباني

دعوى قضائية

نيمار

أصدر القضاء الإسباني حكما بإلزام النجم البرازيلي نميار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، بسداد مبلغ 6.7 مليون يورو لصالح نادي برشلونة.
وكان نيمار رفع دعوة قضائية ضد نادي برشلونة، طالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو، مكافأة تجديد عقد الأخير مع برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن القضاء الإسباني، رفض دعوى نيمار ، واأزمه بدفع يمبع 6.7 مليون يورو لصالح نادي برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار قد يستأنف على هذا الحكم، خلال الأيام المقبل.

وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، متجها إلى باريس سان جيرمان، بعدما قام النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا، والمقدر بـ 222 مليون يوور.

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