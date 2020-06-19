تعامل غير مسبوق.. "ترامب" يتوعد هؤلاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن المحتجين الذين يخططون لإثارة الفوضى أثناء تجمع حملته بمدينة تلسا بأوكلاهوما، سيعاملون بطريقة مختلفة عما سبق.



وكتب ترامب في تغريدة: "إلى المحتجين والفوضويين ومثيري الشغب واللصوص والرعاع المتوجهين إلى أوكلاهوما، أرجو منكم أن تفهموا هذه النقطة. لن يتم التعامل معكم بنفس الطريقة التي شهدتها نيويورك وسياتل ومينيابوليس. سيكون هناك مشهد مختلف تماما".