» فضيحة مدوية لمقيم بالسعودية حدثت بعد استدراج فتيات

تحقق النيابة العامة في المملكة العربية السعودية مع مقيم من جنسية عربية، استدرج قاصرات سعوديات ومن جنسيات آخرى، وقام بتصويرهن في مشاهد خادشة للحياء، ونشر ذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة عبر حساب الإمارة في موقع تويتر، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على الشخص المذكور.