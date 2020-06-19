الموت يفجع المتحدث العسكرى السابق

19 يونيو 2020 - 09:13 م

لقيت شقيقة العميد محمد سمير، المتحدث السابق للقوات المسلحة مصرعها في حادث سير.





ونعى العميد محمد سمير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شقيقته أسمهان سمير، التي توفيت في حادث سير من دن أن يكشف تفاصيل عن الحادث.





وكتب قائلاً: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي الله.. "إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم. توفيت اليوم إلى رحمة الله تعالى اختي الصغرى والحبيبة اسمهان اثر حادث مروري أليم".





وأضاف: "ونحن بقلوب مطمئنة، راضية بقضاء الله وقدره، نسألكم الدعاء للمتوفاة بالرحمة والمغفرة و أن يربط الله على قلوبنا بالصبر والسلوان فضلًا وليس أمرًا. "يا أيتها النفس المطمئنة إرجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادي وادخلى جنتي" صدق الله العظيم".





من جانبها، كتبت الإعلامية إيمان أبو طالب، شقيقة زوجها عبر صفحتها على "فيس بوك"، قائلة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي الله..إنا لله وإنا إليه راجعون" صدق الله العظيم .. توفيت اليوم إلى رحمة الله تعالى اخت زوجي السيدة اسمهان سمير اثر حادث مروري أليم".



