» قفزة كبيرة في أسعار الذهب مساء اليوم.. تعرف عليها

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ارتفع سعر الذهب مساء الجمعة في مصر بقيمة جنيهين، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها للجرام، وهو أعلي سعر للذهب في تاريخه بمصر، مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً.
 
 وننشر أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة، وتأتي على النحو التالي:
 
عيار 18 : 668.55 جنيه
 
عيار 21 : 780 جنيها
 
عيار 24 : 891.40 جنيه
 
 
الجنيه الذهب : 6240 جنيها
 
السعر العالمي : 1742 دولار
 

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