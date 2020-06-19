طبيب أورام يكشف: ثلث الوفيات بكورونا كان يمكن انقاذه

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أكد الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب التخدير وعلاج الأورام، أن الدواء ديكساميثازون الذي تم الإعلان عن استخدامه في علاج كورونا  قديم ويتم استخدامه منذ 60 عاما.
وأضاف عبر مداخلة بـ «سكايب» من العاصمة البريطانية مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ثلث الوفيات بكورنا كان يمكن انقاذهم اذا تم استخدام دواء ديكساميثازون مبكرا.
وأكد أن الدواء يجب تناوله تحت اشراف طبي، مردفا: من يأخذه بدون إشراف طبي قد  يتسبب في وفاته لأنه يتم استخدامه داخل الرعاية المركزة وقبل الدخول للعناية المركزة.

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