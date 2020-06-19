  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن

كورونا في ايطاليا

تحذير عاجل من "الصحة العالمية" بشأن فيروس كورونا

الثانوية العامة

خطة للإخلاء مقار الثانوية العامة حال هذا الأمر

كورونا

طبيب أورام يكشف: ثلث الوفيات بكورونا كان يمكن انقاذه

الكابتن بريت كروزير

إقالة قبطان حاملة الطائرات الأمريكية الذي حذر من تفشي كورونا

العميد محمد سمير، المتحدث السابق للقوات المسلحة

الموت يفجع المتحدث العسكرى السابق

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 1774 إصابة بكورونا.. و79 حالة وفاة

بعد أن طالب بعزله.. ترامب يصف وزير دفاعه بـ "الكلب المجنون"

تعامل غير مسبوق.. "ترامب" يتوعد هؤلاء

فيفا يحتفل بـ" صلاح" في عيد ميلاده الـ 28

محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول قبل القمة المرتقبة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس

150 ألف حالة.. أكبر رقم للإصابات بكورونا خلال يوم واحد

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن

آخر الأخبار

سد النهضة
سد النهضة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تدخل على خط أزمة سد النهضة وإثيوبيا ترد

#

سد النهضة.. تحرك مصري للدفاع عن حقها في المياه

#

بيان من مجلس الأمن القومي بشأن أزمة سد النهضة

#

تفاصيل اجتماع مدبولي ونظيره السوداني بشأن سد النهضة

أعلنت جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. 
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.  
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا.
ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015 والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجدداً على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستتقدم بطلب ضد إثيوبيا لمجلس الأمن الدولي.
وأضاف شكري خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المذاع على إم بي سي مصر بأن الخارجية أصدرت بيانًا يحيط المجتمع الدولي بأن مصر لا تسعى لأي تصعيد، وأنها ستتقدم بطلب ضد أثيوبيا في مجلس الأمن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سر اختفاء خاصيتي «online» و«typing» من «واتسآب»
» هل يسبب سمك السلمون الإصابة بكورونا؟.. باحث يجيب
» سر رفض عبد الحليم حافظ إعلان زواجه من سعاد حسني
» متحدث "الصحة": معظم وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة
» المجر تواجه خطر تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا‎
» درجات الحرارة.. طقس ربيعي معتدل على هذه المناطق غدا
» قفزة كبيرة في أسعار الذهب مساء اليوم.. تعرف عليها
» أكثر من 15 ألف مصاب تحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية
» فضيحة مدوية لمقيم بالسعودية حدثت بعد استدراج فتيات
» 13 ألف إصابة في يوم.. كورونا يجتاح الهند
» يقتل زوجته ويقطعها إلى أجزاء ويخبئها في مناطق «عزيزة عليها»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية