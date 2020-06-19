» هل يسبب سمك السلمون الإصابة بكورونا؟.. باحث يجيب

19 يونيو 2020 - 11:20 م

قال د.علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية أن هناك احتمالين بشأن انتقال كورونا من سمك السلمون إما بسبب تلوث السمك المستورد نفسه أو من أشخاص مصابين بالفيروس.

وأكد «الوعري» خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان من بكين – أن سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا، مشيرا إلى أن منحنى الإصابات بكورونا فى بكين يظهر أن الإصابات عابرة .