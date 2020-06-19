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سر اختفاء خاصيتي «online» و«typing» من «واتسآب»

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واتساب
واتساب

المصريون ووكالات

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بدءًا من فبراير.. وقف عمل «واتس آب» على هذه الهواتف

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق «واتس آب» للرسايل النصية الفورية حول العالم، من حدوث عطل مفاجئ في التطبيق الشهير، وذلك بأنهم غير قادرين على رؤية آخر ظهور أو متصل الآن لجهات الاتصال المشتركة في الخدمة، وكذلك اختفاء الخاصية التي تظهر أن المستخدم يقوم بكتابة رسالة نصية على التطبيق الـ «typing».
فيما يبدو أن الخلل أثر بشكل مباشر على خيارات تعديل الخصوصية فعند محاولة المستخدم التأكد ما إذا كانت الإعدادات سليمة في خيار Last Seen الظهور الأخير أو تغيير أي إعداد آخر من الصندوق، تظهر رسالة تشير إلى فشل العملية والمحاولة في وقت آخر.
وذكرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، أنه تلقى موقع «Downdetectoe» التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيق واتساب، عددًا كبيرًا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها.
بينما أكدت منصات إعلامية أنه تم إزالة خاصية متصل الآن أو Online من تطبيق WhatsApp، في التحديث الجديد.
ولم تعلق واتساب على هذه المشكلة حتى اللحظة، ومن غير المعروف حاليًا ما السبب وراءها أو إذا ما كانت المنصة تختبر خصائص جديدة أو أن الخلل يرجع لمشكلة في خوادمها كما سبق وحدث أكثر من مرة خلال العام الماضي.

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