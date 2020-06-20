الأمم المتحدة تجري تحقيقاً حول العنصرية بعد مقتل "فلويد"

20 يونيو 2020 - 12:10 ص

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائي والعنيف للشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية في الشهر الماضي وأمر بإعداد تقرير حول «العنصرية المنظمة» ضد المواطنين من أصل أفريقي.



وبالإجماع وافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة والذي يتخذ من جنيف مقرا له على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.



وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

