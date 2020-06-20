تعليق ناري لـ"شكري" على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

20 يونيو 2020 - 12:30 ص

علق سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، وعن لهجته العدائية قائلا: «لهجة مؤسفة في التفاوض على الرغم من أن مصر لم تلوح إلا بالحلول السياسية والحلول الوسطى».



وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة «mbc مصر»، أن لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف، ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا في التفاوض والوصول لحلول سلمية، منوها أن مصر ستتقدم بطلب ضد إثيوبيا في مجلس الأمن وذلك بعد أن وصلت جميع المفاوضات إلى طرق مسدودة وتعنت الجانب الإثيوبي في ظل عدم التوافق على آليات ملء سد النهضة الذي سيؤثر بالسلب على حصة مصر المائية.



وقدم وزير الخارجية التحية والشكر لدولة السودان للمجهودات والمساعي التي بذلتها بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن هناك دعوة للأطراف لمواصلة التفاوض حتى التوصل إلي اتفاق وعدم اتخاذ أي قرارات أحادية لتكون عقبة لهذا الاتفاق وهذه لعودة لكافة الأطراف.

