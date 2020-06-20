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"أديب": إثيوبيا وصلت لمرحلة صفرية في التفاوض

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، علي حوار وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، مع الأسوشيتيد الأمريكية حول مفاوضات سد النهضة قائلا: «دي دولة بتقفل الباب»، وحوار فاشل، متوقعا أنه سيكون هناك رد فعل عنيف من مصر.
وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن المفاوض المصري كان يدير جولات التفاوض بالعقل، وكان يريد الوصول لحل، قائلا: «المصريين كانوا عايزين اتفاق لأن اللي يهمنا المياه».
تابع: «هما وصلونا لمرحلة صفرية، كنا صبورين زيادة عن اللزوم»، لافتا إلى أن الجانب المصري قدم الكثير من الحلول، ولم يلوح بالحرب، فمصر ليست دولة معتدية.
وأشار «أديب» إلى أن أي قضية ممكن يكون فيها توازن ولكن المياه لا قائلا: «الأثيوبيين زودوا الطين بله»، لافتا إلى أن الوضع حرج جدا، وهم لم يتركوا مجال لوساطة، أو تدخل. 

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