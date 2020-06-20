وزيرة الصحة: فيروس كورونا شراسته انخفضت في مصر

20 يونيو 2020 - 01:25 ص

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا على مدار الثلاث الأسابيع الأخيرة ليست كبيرة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا أصبح أقل حدة في كثير من دول العالم، وشراسته انخفضت في مصر، لافتة إلى أن قدرة المواطن المصري في مجابهة الفيروس انخفضت.



وناشدت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، اليوم الجمعة، أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى المستشفيات لصرف الأدوية حتى يستطيعوا مجابهة الفيروس حال الإصابة به.



وأوضحت «زايد»، أن الحملات الصحية التي قامت بها الدولة المصرية جعلت المواطن أكثر قدرة على مجابهة فيروس كورونا، ولولاها كان الوضع الوبائي في مصر سيكون مختلف الآن، مشيرة إلى أن المستشفيات التي يتواجد بها حالات كورونا أو مشتبهي كورونا تقوم بعمل خط سير مختلف تماما عن العيادات الخارجية وعيادات فحص مرضى الحالات المزمنة.



وتابعت: «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ستنطلق غدا في ثماني محافظات»، مشيرة إلى أن المرحلة الأولي لتلك المبادرة تشمل 8 محافظات، قائلة: «المحافظات الأكثر إصابة وعدد وفيات بفيروس كورونا، القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والفيوم والإسكندرية والمنوفية».



وأردفت وزيرة الصحة قائلة: «لو المريض مش عايز يروح المستشفى بالرغم من أن خط سير العيادات الخارجية مختلف تماما عن مصابي كورونا، هنوفر له في الحي اللي هو عايش فيه أو في القرية أخصائيين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى صيدليات لصرف علاج الأمراض المزمنة.

