» فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة

20 يونيو 2020 - 08:00 ص

كشفت فنانة شهيرة عن تدهور صحتها بعد وصول فيروس كورونا إلى رئتيها.



وقالت المطربة رحمة في تدوينة عبر صفحتها: آخر التطورات .. أنا ثعبانه جدا جدا يا جماعه و شكلي هاسبقكم و الحمد لله رب العالمين و والدتي ربنا يتولها و جميعا آمين شفتوا التآخير عامل فيه إيه .. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش و الكلام اللي وداني في داهيه ده إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي رحت أنهرده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله.



وأضافت: تعبانه جدا جدا جدا (( قالي الفيروس نزل علي الرئتين )) و لله الحمد كله علي كل حال و علي اي حال .. كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب

الحمد لله رب العالمين علي كل حال و علي اي حال.



وأردفت: من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت .. لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت

زياره من أحد الأقارب في العيد (( عدي البيت كله )) و علي فكره لحد دلوقتي هوه مش تعبان هوه نقل فقط سبحان الله العلي العظيم .. أتمني للجميع إنكم تحذروا و يا رب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يا رب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبه

