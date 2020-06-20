» الكشف عن هوية الشخص الذي نقل فيروس كورونا لـ رجاء الجداوي

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رجاء الجداوي
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رجاء الجداوي

كشفت الإعلامية بوسي عن مصدر انتقال العدوى للفنانة رجاء الجداوي بعد ثبوت إيجابية المسحة الثالثة لفيروس كورونا.

ونفت بوسي شلبي في تصريحات تلفزيونية أن تكون رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا في عزاء زوج صفاء أبو السعود.

وأضافت: كلنا روحنا العزاء ومحدش جاله كورونا .. فيما يبدو أن شخصا ما في مسلسل "لعبة النسيان" كان مصابا بالفيروس ثم نقله لرجاء الجداوي.

وتابعت: احنا مش مهتمين بالمسحات .. احنا مهتمين إن الرئتين يرجعوا لحالتهم الطبيعية.

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