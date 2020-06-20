بشرى.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

20 يونيو 2020 - 10:43 ص

نشرت وسائل الإعلام السعودية اليوم، السبت، بشرى سارة حول عودة الحياة لطبيعتها فى المملكة وتوديع السعوديين لحظر التجول.





وتبدأ المملكة العربية السعودية الجولة الأخيرة فى معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" باستثناء مكة المكرمة وذلك بعد 3 أشهر، من الإغلاق والالتزام بالتدابير الوقائية، لمنع تفشي فيروس كورونا.





وقالت صحيفة "الوئام" السعودية إن المملكة تودع اليوم منع التجول وقيود الحركة، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، مع دخول المملكة المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأضافت الصحيفة أن المرحلة الثالثة تتيح رفع الإغلاق التام عن معظم المناطق والمدن بالسعودية، باستثناء مكة المكرمة، بعد أسابيع من منع التجول الجزئي أو الكامل في أنحاء البلاد بسبب تأثير فيروس كورونا، مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.



