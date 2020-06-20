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تصريحات غير متوقعة من "ترامب" عن وزير دفاعه

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الرئيس الامريكي
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متابعات- أمينة عبد العال

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وزير الدفاع

ترامب

الرئيس الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يستطيع نفي أو تأكيد  ثقته في وزير دفاعه، مارك أسبر ، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك وسيعرف الجميع الإجابة.

وكانت صحف محلية أكدت أن الرئيس الأمريكي لم يعلن عن ثقته التامة بوزير الدفاع، خاصة عندما سأله الإعلاميون إذا كان يستطيع أن يضع يده علي قلبه" كإشارة علي صدقه" ويقول إنه يحتفظ بثقته كاملة ودعمه له، رفض قائلا: "لا داعي لوضع اليد علي القلب لكن إذا ومتى لم أعد أثق به فسوف تعلمون عن ذلك.

جدير بالذكر أنه قد ترددت أنباء عن رغبة ترامب في إقالة إسبر بسبب تعليقه علي الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي اجتاحت البلاد بعد مقتل جورج فلويد حيث صرح إسبر قائلا إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر  قوات عسكرية عاملة للتصدي للاحتجاجات. 


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