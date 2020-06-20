السبكي: توحيد برامج القطاع الصحي للمستشفيات بالجامعات والأزهر والصحة

20 يونيو 2020 - 11:48 ص

أكد محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وفق "البرامج والأداء" إلى جانب موازنة "الأبواب والبنود" تعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدر من المرونة يسمح لها بمواجهة الأزمات المختلفة مثل "جائحة كورونا".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها "البوابة " أن "الاستمارة الموحدة" تتيح معرفة تفاصيل الموازنة بشكل تصاعدي، وتوحيد برامج القطاع الصحي الذي يشمل مستشفيات الجامعات والأزهر ووزارة الصحة، حيث يسير الجميع وفق البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن جودة الأداء.

وأشار إلي أنه تم الانتهاء من إعداد نسخة أولية لمشروع "المصفوفة الموحدة" لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2020/ 2021، بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمتابعة وتنفيذ موازنة "لبرامج والأداء" بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أن عدد الجهات الموازنية التي سلمت موازنتها بلغت 575 من أصل 614 جهة بنسبة 87%، إضافة إلى 45 جهة من موازنة الهيئات الاقتصادية من أصل 50 جهة بنسبة 90?.