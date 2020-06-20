السودان يبدأ إجلاء مواطنيه من مصر .. غدا

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متابعات- أمينة عبد العال

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الخرطوم

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الخطوط الجوية السودانية

يتم غدا الأحد تسيير أولى رحلات إجلاء العالقين السودانيين من مصر ، حسبما أعلنت الخطوط الجوية السودانية.

ونشرت الصحافة المحلية السودانية أنه سيتم إجلاء العالقين علي متن طائرة " إير باص 320 " ، لافتة إلي أنه من المقرر أن تصل أول رحلة إلي مطار الخرطوم في تمام الساعة السادسة من صباح الأحد حسبما نشرت "الشروق".

وسيتم تسيير الرحلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم  علي أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في نقل الركاب من نقطة المغادرة إلي نقطة الوصول .


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