إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

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ينتظر جناح أيسر فريق ليفربول محمد صلاح، انجازا وتحديا جديدا، مع انطلاق مباريات الدورى الإنجليزى غدا الأحد أمام إيفرتون في إطار الجولة الثلاثين من البطولة المحلية التي عادت الأربعاء الماضي بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي صباح اليوم.

ويمتلك "صلاح" في جعبته 91 هدفًا، ويتبقى له 9 أهداف بنفس عدد المباريات المتبقية للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي حتى يصل إلى هدفه رقم 100.

الوصول إلى أسرع مسجل 100 هدف في تاريخ ليفربول لم يعد ممكنًا بالنسبة للمهاجم المصري، حيث يحتل المركز الأول لاعب الفريق الأسبق، روجر هانت، حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 144 مباراة فقط، وهو نفس عدد مباريات محمد صلاح في الوقت الحالي بجميع البطولات.

ولكن يمتلك محمد صلاح فرصة ليصبح أسرع ثاني لاعب في ليفربول يسجل 100 هدف، حيث يحتل جاك باركنسون المركز الثاني بعد تسجيله أول 100 هدف في 153 مباراة.


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