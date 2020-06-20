» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار

20 يونيو 2020 - 02:08 م

قتل مغني الراب الأمريكي تراي سافاج عن عمر 26 عامًا، إثر إصابته برصاصة في رقبته عندما فتح أحدهم عليه النار، خلال قيادته سيارته في حي تشاتام في شيكاغو، وفقًا لعدة وسائل إخبارية.





وبحسب متحدثة باسم إدارة شرطة شيكاغو، فإن النجم الأمريكي، وهو عضو في فرقة الزعيم كييف الموسيقية، أصيب برصاصة في العنق والكتفين، وتم نقله إلى جامعة شيكاغو الطبية كانتر، حيث أعلن عن وفاته في وقت لاحق.





ووفقًا لشهود العيان، فقد رُصدت سيارة دفع رباعي بيضاء، في المنطقة وقت إطلاق النار، بينما لا يوجد مشتبه فيهم رهن الاحتجاز حتى الآن.





وقال إدريس دايكس، المسئول عن إدارة أعمال سافاج، إن الأخير أحد الأعضاء الأوائل في جلوري بويز إنترتينمنت، التي تم تأسيسها من قبل الرئيس كييف وفريدو سانتانا، وكان النجم الواعد حماسيا بشكل كبير ويبحث دائمًا عن الإيجابية، وكان في طور إنشاء ألبوم جديد، وكان شقيقًا عظيمًا لكييف وأبًا مخلصًا لأطفاله وسنفتقده حقًا“.



