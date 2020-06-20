  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا برفع حظر التجوال

محمد صلاح

إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

الننى

مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

تركي آل الشيخ

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

المتهمين

"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا

عرب وعالم

الجيش السوري: نرفض الحوار والتنسيق مع روسيا
الجيش السوري: نرفض الحوار والتنسيق مع روسيا

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل اغتصاب بريطانيىة: شكوت للضابط فراودني عن نفسي

#

تعرف على أسباب فقدان البصر بعد سن الـ 40

#

مقتل 40 جنديا سوريا في هجوم مسلح على إدلب

أفادت وكالات عالمية، بأنه جرى استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرورها على طريق بلدتي (كحيل-السهوة) بالريف الشرقي لمحافظة درعا.
وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السوري".

وتابعت أن "العبوة أحدثت انفجارًا كبيرًا أوقع معظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى".

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن "اعتداء إرهابيًا استهدف حافلة عسكرية للجيش السوري بشكل مباشر ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء وأضرار كبيرة في منطقة الانفجار".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تركيا: الحل السياسي هو الأفضل في ليبيا وهذا مصير "حفتر"
» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى
» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار
» صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
» تلد فجأة دون علمها بالحمل
» بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر
» رسميا.. أولى صفقات الزمالك الصيفية 3 سنوات
» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية