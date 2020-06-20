» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا

أفادت وكالات عالمية، بأنه جرى استهداف حافلة للجيش السوري بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرورها على طريق بلدتي (كحيل-السهوة) بالريف الشرقي لمحافظة درعا.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السوري".

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السوري".

وتابعت أن "العبوة أحدثت انفجارًا كبيرًا أوقع معظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى".

وتابعت أن "العبوة أحدثت انفجارًا كبيرًا أوقع معظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى".