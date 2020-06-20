» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق

20 يونيو 2020 - 02:29 م

في واقعة صادمة بمحافظة المنيا لقيت عروس مصرعها غرقا في مركز دير مواس جنوب المحافظة، قبل بدء حفل الزفاف بدقائق.

وكانت السيارة التي تقل العروس قد سقطت في ترعة مركز ديرمواس بالمنيا.

وأسفرت التحقيقات أن العروس كانت بصحبة شقيقتها متجهين للكوافير وقبل وصولهما بـ 180 ثانية، سقطت السيارة في الترعة، وانتهت حياة العروس وشقيقتها وتحول العروس إلى جنازة.

وكان مركز شرطة دير مواس بالمنيا، قد تلقى بلاغا بأن فتاة في العقد الثالث من العمر، توفيت قبل ساعات من بدء زفافها، غرقا في الترعة، حيث أمر اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وإجراء تحريات وانتشال الجثث.

على الفور حضرت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت في الترعة نتيجة انفجار في الإطار الخلفي لها، بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، وسقطت السيارة وكانت تقلها عروس وشقيقها وابنة عمهما.

تم انتشال الجثث ورفع آثار الحادث، حيث تبين أن العروس لقيت مصرعها هي وشقيقتها، وأصيبت ابنة عمهما.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وناظرت الجثث، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.