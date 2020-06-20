  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا برفع حظر التجوال

محمد صلاح

إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

الننى

مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

تركي آل الشيخ

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

المتهمين

"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق

قضايا وحوادث

صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

عروس تخلع زوجها ثاني يوم زواجهما والسبب صادم

#

عروس تطلب من صديقتها هذا الشيء في حفل الزفاف.. لن تخيل السبب

#

انتحار عروسين قبل الزفاف.. السبب صادم

#

عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا

المنيا

ديرمواس

وفاة عروس

غرقا

حفل الزفاف

في واقعة صادمة بمحافظة المنيا لقيت عروس مصرعها غرقا في مركز دير مواس جنوب المحافظة، قبل بدء حفل الزفاف بدقائق.

وكانت السيارة التي تقل العروس قد سقطت في ترعة مركز ديرمواس بالمنيا.

وأسفرت التحقيقات أن العروس كانت بصحبة شقيقتها متجهين للكوافير وقبل وصولهما بـ 180 ثانية، سقطت السيارة في الترعة، وانتهت حياة العروس وشقيقتها وتحول العروس إلى جنازة.

وكان مركز شرطة دير مواس بالمنيا، قد تلقى بلاغا بأن فتاة في العقد الثالث من العمر، توفيت قبل ساعات من بدء زفافها، غرقا في الترعة، حيث  أمر اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا بسرعة الانتقال إلى مكان الواقعة، وإجراء تحريات وانتشال الجثث.

على الفور حضرت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت في الترعة نتيجة انفجار في الإطار الخلفي لها، بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، وسقطت السيارة وكانت تقلها عروس وشقيقها وابنة عمهما.

 تم انتشال الجثث ورفع آثار الحادث، حيث تبين أن العروس لقيت مصرعها هي وشقيقتها، وأصيبت ابنة عمهما.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وناظرت الجثث، وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تركيا: الحل السياسي هو الأفضل في ليبيا وهذا مصير "حفتر"
» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى
» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار
» صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
» تلد فجأة دون علمها بالحمل
» بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر
» رسميا.. أولى صفقات الزمالك الصيفية 3 سنوات
» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية